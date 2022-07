Kinderchormittag in Uttenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

... und eine Schar singender Kinder belebten am Sonntag, den 17. Juli den Schulhof der Abt-Ulrich-Blank-Grundschule in Uttenweiler. Zum ersten Mal seit der langen Corona-Pause präsentierte sich der Kinderchor des Gesangverein Frohsinn – mit Chorleiterin Anna Mattmann – in familiärer Atmosphäre. Vor allem der Pink-Hit „Cover Me in Sunshine“ begeisterte Gäste und Sänger gleichermaßen. Der Song entstand während des Lockdowns. Den Part von Pink-Tochter Willow übernahmen die Jüngsten der Gruppe. Dass es nicht nur Sonnentage gibt, machten die Kinder im Kerstin-Ott-Song „Regenbogenfarben“ deutlich. Mit bunten Tüchern simulierten sie den Regenbogen, der sowohl als Symbol für Harmonie und Ganzheitlichkeit als auch für die Verbindung zwischen Himmel und Erde steht. Und so kurz vor den Sommerferien wurde natürlich auch das Thema „Urlaub“ in den Liedvorträgen aufgegriffen. Begleitet wurde der Chor von Heike Traub am E-Piano und dem Gitarren-Trio Clara Ebe, Sophie Eisele und Selma Heinrich. Nach dem offiziellen, folgte der gemütliche Teil - mit Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen für die Erwachsenen und Spielplatz oder Kinderschminken für die Kids.