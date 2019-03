Kinder haben viel Spaß mit Sportgeräten und im Bobby-Cars-Parcours

Die Bewegungslandschaft für Kinder von zwei bis zehn Jahren in der Mühlbachhalle in Dieterskirch ist ein voller Erfolg gewesen. An zwei Tagen konnten die jungen Besucher jeweils von 14 bis 17 Uhr nach Herzenslust in der liebevoll aufgebauten Turnlandschaft toben. Begleitet von zahlreichen Übungsleitern der Sportfreunde Bussen und vom Maskottchen Turni vom Turngau Oberschwaben vergnügten sich über das Wochenende rund 240 Kinder in der Bewegungslandschaft. Sie bestand aus einem Bobby-Car-Parcours, einer Hängeleiter, einem Klettergerüst, zahlreichen Matten, Sprungbrettern und vielen weiteren Elementen, die eine tolle Landschaft ergaben. Die Geräte waren zum Teil von den Sportfreunden Bussen und zum Teil aus dem Sportmobil des Turngau Oberschwaben. Die Kinder konnten so bei reichlich Auswahl an Geräten in drei verschiedenen Bereichen spielen. So war nicht nur in der Halle aufgebaut, sondern auch der Geräteraum wurde mit genutzt und der Proberaum des Musikvereins diente als Rennstrecke für die Bobby-Cars. „Eine wahre Freude, den jungen Teilnehmern in der Bewegungslandschaft zuzuschauen“, fand auch Dieterskircher Ortsvorsteher Georg Schrodi bei seinem Besuch. Foto: SF Bussen