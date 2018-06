Kinder, Eltern und Erzieherinnen von St. Uta packen gemeinsam an

„Können wir das schaffen?“ Das haben sich die Eltern des Katholischen Kindergartens St. Uta in Uttenweiler gefragt, die sich zu einem ganz besonderen Einsatz getroffen haben. Es stand jede Menge Arbeit im Außenbereich an. Der Zaun ringsum wurde Latte für Latte, Schraube für Schraube ausgetauscht und erneuert, viele Bäume wurden gefällt, das alte Spielhäuschen abgerissen, marode Latten ausgewechselt... In jeder Ecke wurde gebaggert, geschaufelt, gebohrt, gekehrt, vermessen und gefachsimpelt. Kinder, Mamas, Papas und Erzieherinnen waren alle gemeinsam fleißig. Und am Ende des Tages stand fest: „Ja, wir haben es geschafft!“ – der Außenbereich ist kaum wieder zu erkennen. Verpflegt wurden die fleißigen Arbeiter in der Vesperpause von der Metzgerei Högner und der Bäckerei Traub, Christoph Fritschle stellte seine Baumaschinen und Fahrzeuge zur Verfügung und Andreas Ruess, sorgte dafür, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Foto: privat