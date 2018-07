Ein mögliches Tempolimit für die Ahlener Ortsdurchfahrt scheint vorerst vom Tisch. Das Verkehrsamt des Landratsamts Biberach hat sich in seiner Abwägung gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung ausgesprochen. Sie ist demnach auch nicht mehr Bestandteil des Lärmaktionsplans, den der Gemeinderat Uttenweiler nun überarbeitet hat.

Noch mehr Lastwagen, noch mehr Verkehr und damit ein noch höherer Geräuschpegel: Die Bewohner Ahlens litten immer stärker unter Lärm, wandte sich die Ahlener Gemeinderätin Margit Stolz in der Ratssitzung an Bürgermeister Werner Binder. Auch der neue Blitzer am Ortseingang an der Kirchenmauer habe keine Verbesserung gebracht, ist Stolz’ Eindruck. Sinnvoll wäre nach ihrer Ansicht, auch eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Gegenrichtung zu positionieren. „Denn so hilft es halt im Gottes Namen nicht“, so Stolz. „Sitzen Sie mal auf die Terrasse raus, Sie können sich nicht mehr unterhalten“, appellierte die Rätin an Bürgermeister Binder.

Das Verkehrsamt des Landratsamts Biberach scheint jedoch zu einem anderen Ergebnis zu kommen und beruft sich hier auf die in Ahlen gemessenen Lärmwerte. Bei der Ausweitung sei das Verkehrsamt „nach Beachtung und Abwägung aller Interessen und des Ermessensspielraumes“ zu dem Ergebnis gekommen, dass „eine Geschwindigkeitsreduzierung hier nicht angezeigt beziehungsweise umgesetzt werden kann“, so die Uttenweiler Verwaltung.

Bei der Aktualisierung des Lärmaktionsplans hat die Gemeinde dieses Ergebnis berücksichtigt. Die Einführung von Tempo 30 falle damit vom Tisch, so Binder. Ohnehin habe das Verkehrsamt lediglich an drei Häusern zu hohe Lärmwerte gemessen, darunter an der Bücherei und am Gasthaus Sonne. „Dass Sie anders empfinden, kann ich nachvollziehen“, wandte sich Binder an Stolz. „Aber momentan kann ich leider keine Abhilfe schaffen.“

Mit der Gegenstimme von Margit Stolz stimmten die Uttenweiler Räte der Aktualisierung des Lärmaktionsplans zu. Mit einer Zustimmung gebe man das Signal, die Verhältnisse als gegeben hin zu nehmen, hatte Stolz zuvor argumentiert. „Ich finde es nicht in Ordnung, die Sache als austherapiert abzuhaken“, sagte sie.