Ruckzuck haben die Pflugraicher Rathaus, Schule und Kindergarten in Uttenweiler erobert. Die Gemeinde ist damit fest in Narrenhand. Widerstand war ohnehin zwecklos und Schultes Werner Binder musste sich am Glombigen der großen närrischen Übermacht beugen.

Falkenhofer Weibla und Reutibachgeister, Fanfarenzügler und Cheerleader, Narrenräte, Landadel und natürlich der Bachplatscher: Die ganze große Pflugraicher-Familie hat sich vor dem Uttenweiler Rathaus versammelt – ein beeindruckendes Bild. Dann geht’s los: Mit Pauken und Trompeten und großem Getöse fallen die närrischen Streitmächte in die Verwaltung ein, trommeln die Mitarbeiter aus ihren Amtsstuben und haben es natürlich ganz besonders auf den Schultes abgesehen. Der gibt sich zunächst wehrhaft: „Ich lass mich doch nicht von den Narren verjagen, bloß weil sie es meinen und sagen!“

Schließlich, so Binder, fühle er sich noch immer wohl im Uttenweiler Rathaus. Allzu sehr scheint er dennoch nicht an der Macht zu hängen und rückt den Rathausschlüssel sogar freiwillig an Zunfträtin Katrin Ochs raus. Binder bekommt stattdessen einen Besen in die Hand gedrückt. Dazu noch Schürze und Kopftuch – da kann der Schultes gleich einmal das Rathaus ausmisten. Doch die Pflugraicher haben noch weitere gute Ideen: Zunfträtin Ochs schlägt vor, die alte Schule zum Vereinsheim zu machen und auf dem Bussen eine Web-Cam einzurichten. Nach einem lautstarken „Pflug-Raicher“ feiern Narren und Verwaltung vereint, bis es für die Pfugraicher auch schon weitergeht: die Senioren im Schlosshof beglücken.