Die Feuerwehr Uttenweiler hat am Montag ausrücken müssen. Gegen 16.30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Haus in der Kreutzerstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Heizung stark rauchte. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Die Feuerwehr lüftete die Räume. Verletzte gab es nicht. Ein Schaden ist nicht entstanden.