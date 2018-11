Jungmusiker zeigen ihr Können

Mit ihren Ausbildern haben sich die Jungmusikanten in Ausbildung aus Offingen auf den diesjährigen Vorspielnachmittag vorbereitet, um vor Musikern des Musikvereins, Eltern, Freunden und Verwandten zu zeigen, was sie gelernt haben. Interessant war hier zu sehen, wie positiv und mit wie viel Spaß sich der Nachwuchs weiter entwickelt. Wer Lust hat, ebenfalls eine Ausbildung im Musikverein Offingen zu beginnen, darf sich gern bei der Jugendleiterin Steffi Traub melden (Telefon 0175 285 49 06) und nächstes Jahr am Vorspielnachmittag bei Kaffee und Kuchen zeigen, was er gelernt hat. Foto: privat