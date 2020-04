Junge Männer halten sich nicht ans Kontaktverbot

Einen Platzverweis hat die Polizei am Donnerstag gegen drei junge Männer in Uttenweiler erteilt. Die Männer hatten sich gegen 21 Uhr an einer Waldzufahrt getroffen, um gemeinsam Bier zu trinken. Nun erwarten sie Anzeigen, weil sie gegen die neuen Vorschriften zum Infektionsschutz verstoßen haben. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm haben am Donnerstag zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz. Bei schönem Wetter seien hierbei zwar 52 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, dennoch würde sich der Großteil der Bevölkerung nach wie vor an die neuen Regelungen halten. Bei den Zuwiderhandlungen handele es sich fast ausschließlich (49 mal) um Verstöße gegen das Kontaktverbot im öffentlichen Raum, so die Polizei.