Junge Familie baut mitten in Aderzhofen

In Aderzhofens Ortskern will eine junge Familie aus der Gemeinde Uttenweiler bauen. Dazu will sie an der Bergstraße das als Lager genutzte Haus rechts im Bild abreißen und etwas zurückversetzt ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung errichten lassen. „Es ist lobenswert, dass im Ortskern so etwas entsteht“, sagte Bürgermeister Werner Binder in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause. Die Räte erteilten einstimmig das Einvernehmen unter dem Vorbehalt grünen Lichts durch den Ortschaftsrat Offingen. Die direkten Nachbarn erhoben keine Einwände. Der Bauantrag bedarf der Genehmigung durch das Landratsamt. Das abzureißende Haus war vor mehreren Jahrzehnten das Gasthaus „Rössle“ in Aderzhofen.