Jürgen-Werner-Stiftung spendet 7000 Euro für Projekt in Uttenweiler

Die Jürgen-Werner-Stiftung hat für verschiedene Projekte in Uttenweiler insgesamt 7000 Euro gespendet. Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder nahm die Zuwendung der Stiftung entgegen. Ein Teil der Spende geht an die Abt-Ulrich-Blank-Grundschule für zusätzlichen Schwimmunterricht in Höhe von 4000 Euro und weitere 1500 Euro für die Fortsetzung der Lese-Recht-Schreib-Förderung der Grundschüler. Damit sei ein wichtiger Schritt zur Projektumsetzung für die Kinder ganz nach dem Motto der Stiftung „Hilfe zur Selbsthilfe“ erfolgt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Schulrektorin Bärbel Schmeil von der Abt-Ulrich-Blank-Grundschule bedankte sich bei der Jürgen-Werner-Stiftung für die Zuwendung. Weitere 1500 Euro erhält die Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler für Fortbildungen der Beschäftigten, anwesend hierzu waren Walter Traub als Vorsitzender und Cornelia Krug. Man wisse die finanzielle Unterstützung besonders zu schätzen, schreibt die Gemeinde. „Diese ist keine Selbstverständlichkeit.“