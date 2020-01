Jubiläums-Frühstück des Bäuerinnenstammtischs

Der Bäuerinnenstammtisch des Kreises Biberach im Rathaussaal in Uttenweiler ist gut besucht gewesen. Die Vorsitzende Sonja Berner begrüßte viele, die seit Jahren kommen, aber auch „Ersttätterinnen“. Unter den Gästen waren außerdem die Ehrenvorsitzende Elfriede Elser und Bürgermeister Werner Binder als Hausherr.

Den Stammtisch gibt es seit 20 Jahrren. Darauf wurde mit Sekt angestoßen und NaMartina Heckenberger blickt in Gedicht zurück. Sonja Berner und Gabi Hägele bekamn für 20 organisierte Frühstücke ein Blumengebinde. Doris Zell macht seit 20 Jahren die sehr ansprechende Deko. Nach Eröffnung des Büfetts drückte Bürgermeister Binder die Hoffnung aus, dass das Frühstück auch die nächsten 20 Jahre hier stattfinden möge – wie in den vergangenen Jahren fast immer.

Das Gastrednerin war die Lebensberaterin Claudia Mader aus Mössingen da. Sie hat zuerst Maschinenbau studiert und machte dann eine Ausbildung zur Lebensberaterin mit Prüfung für Psychotherapie. Sie referierte über das Thema „Mehr als alles, hüte dein Herz, denn daraus entspringt das Leben“. Sie verglich das Herz mit dem Hüten von Kindern und Tieren : Wenn man nicht richtig aufpasse könnten diese Schaden nehmen, sagte Mader. In den Augen der Kinder seien Erwachsene, speziell die eigenen Eltern, echte Helden. Die Kinder glauben an den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Später kommen noch Freunde und Lehrer dazu, da könne es dann schon zu der einen oder anderen Enttäuschung kommen; diese könnten im Herzen Spuren hinterlassen, die manchmal auch nicht mehr vergingen, so Mader. Sie zählt Beispiele auf , etwa, wenn man zu einem Mädchen sage, es hätte eigentlich ein Junge sein, sollen. Oder wenn man einem Kind immer wieder sage: „Du kannst das sowieso nicht.“ Das sei nicht wieder gutzumachen, es sei eine prägende Erfahrung. So schloss Mader mit dem Appell, dass jeder behutsam mit seinem Herzen umgehen soll.

Gabi Hägele gab in Vertretung der Kreisvorsitzenden Doris Härle noch Termine vom Landfrauenverband bekannt.