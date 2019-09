Josef Kneer dankt jedes Jahr für seine glückliche Heimkehr

Mit seinen 92 Lebensjahren ist Josef Kneer aus Offingen das älteste noch lebende Mitglied der dortigen Kriegerkameradschaft. Auch in diesem Jahr war er wieder zur Stelle, als auf dem Bussen das Heimkehrertreffen anstand (SZ berichtete). Für ihn ist das nicht nur ein Pflichtbesuch, dem er Jahr für Jahr nachkommt, vielmehr hat er allen Grund, dem Herrgott Dank zu sagen, dass er die schrecklichen Kriegswirrern überlebt hat und wieder in seine Heimat auf den Bussen zurückkehren durfte.

Man sieht dem rüstigen Kriegsheimkehrer seine 92 Lebensjahre nicht an. Vor allem, da er zur Dankfeier am Ehrenmal auf der Wiese hinter der Bussenkirche zu Fuß auf den heiligen Berg Oberschwabens gestiegen ist. Ganz so, wie er es jeden Sonntag macht, um die heilige Messe zu besuchen.

Auf seinen Besuch beim Heimkehrertreffen angesprochen, wird bald klar, warum er dem Herrgott Dank sagt. Als 17-Jähriger wurde er im Jahr 1944 nach Frankreich in den Krieg geschickt. Hier hat er hautnah miterlebt, was für Schrecken und Unheil ein Krieg anrichten kann. „Dann bin ich aus Frankreich abgehauen und wollte zurück in meine Heimat“, weiß Josef Kneer zu berichten. Doch kurz vor dem Ziel haben ihn die Amerikaner geschnappt und in ein Gefangenenlager bei Ludwigsburg gesteckt. „Das war ein offenes Lager für etwa 90 000 Soldaten“, so Kneer. Bei kalten Temperaturen im April und einer schrecklichen Versorgung der Soldaten hatte er hier vier Monate lang ein Lagerleben durchgemacht, das er keinem wünschen will. Dazu kam, dass auch sein Vater und Bruder ihren Kriegsdienst ableisten mussten und die Mutter nicht wusste, wo die Familienangehörigen verstreut waren. „Das war für meine Mutter nicht einfach“, erinnert sich Kneer. Als Kriegsheimkehrer sieht er es gerade zu als Pflicht an, alljährlich das Heimkehrertreffen in seiner Gemeinde zu besuchen. „Ich bin dankbar“, sagt der Offinger, „dass ich den Krieg überlebt habe, was ich unserem Herrgott zu verdanken habe.“