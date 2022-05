Jahresversammlung 2022 des NABU Uttenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Willi Maurer, der Vorsitzende der NABU-Ortsgruppe, hatte ordnungsgemäß zur Jahresversammlung am 16. Mai eingeladen. Nach der Begrüßung aller Vorstandsmitglieder, Gäste und der Leiterin der Regionalgeschäftsstelle des NABU in Biberach stellte Herr Maurer kurz klar, dass es coronabedingt seit Februar 2020 keine Versammlung mehr gab.

Beachtliches wurde in diesem Jahr bereits von der Ortgruppe getätigt und auf den Weg gebracht, so z.B. mehrere Blühestreifen und Staudenbepflanzungen. Für die Pflege der bereits erfolgten Staudenpflanzung in der Sauggarter Straße werden noch freiwillige Helfer gesucht. Ein attraktives Hinweisschild soll künftig auf diese besondere „Insektentankstelle“ aufmerksam machen.

Für private Blühestreifen wurden im April/Mai weit über 60 kg loser Blumensamen und mehr als 500 einzelne Samentüten kostenlos abgegeben.

Nachdem der Schatzmeister Erich Meßmer seinen Kassenbericht vorgetragen hatte, der von den Kassenprüfern Harald Großmann und Karl Renz als tadellos attestiert wurde, konnte die Entlastung mit 2 Enthaltungen und 9 Zustimmungen vorgenommen werden. Nachfolgend wurde der gesamte Vorstand bei einer Enthaltung entlastet und anschließend für zwei Jahre neu gewählt. Einstimmig gewählt wurden der alte und neue 1. Vorsitzende Willi Maurer sowie der 2. Vorsitzende Albrecht Mönch. Mit einer Enthaltung wird Herbert Arbter weiterhin als Schriftführer tätig sein. Als Beisitzer einstimmig gewählt wurde Michael Kraus und als Kassenprüfer ebenfalls einstimmig gwählt wurden Karl Renz und Harald Großmann. Aus rechtlichen Gründen musste noch eine Satzungsänderung durchgeführt werden, wonach sich der Verein künftig NABU e. V., Gruppe Uttenweiler nennen wird.

Mit Spannung erwartet wurde auch der Vortrag der Leiterin der Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben (ADO), Sabine Brandt, zum Thema „Insektensterben – was geht mich das an? Tipps für einen insektenfreundlichen Garten“. Das sehr drängende und komplexe Thema stellte die Referentin mit großer Eindringlichkeit und anhand datengestützter Untersuchungen vor, jedoch schade, dass sich nur sehr wenige Gäste zu diesem interessanten Vortrag eingefunden haben.