Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand am 8. April die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Abt-Ulrich-Blank Schule e.V. statt. Nach der Begrüßung berichtete der 1. Vorsitzende Kurt Bischof über die Projekte der letzten beiden Jahre, wie das Finanzieren der „Elternhefte“ für die Erstklässler oder die Bezahlung der Busse für einen Theaterbesuch. Am 29.07.2021 verabschiedete sich Herr Bischof außerdem von Schulleiterin Silvia Volz, bedankte sich mit einen Geschenkkorb für 8 Jahre gute und intensive Zusammenarbeit mit dem Förderverein und wünschte ihr für die Zeit im Ruhestand alles Gute.

Dem Bericht des Kassierers Manfred Strahl folgte der Kassenprüfungsbericht von Otto Maurer und Manfred Reiter, die der Versammlung die Entlastung empfehlen konnten. Bei den Wahlen standen alle Posten der Vorstandschaft zur Wahl. Einstimmig wurde Kurt Bischof als 1. Vorsitzender gewählt und Cornelia Krug als 2.Vorsitzende bestätigt. Manfred Strahl beendete nach 15 Jahren sein Amt als Kassierer. Seine Nachfolge tritt Thomas Hägele an. Martin Romer gibt, ebenfalls nach 15 Jahren, seinen Posten als Schriftführer auf. Für dieses Amt wurde Silke Traub gewählt. Neue Kassenprüfer sind Sandra Blässle und Silvia Volz. Sie treten die Nachfolge von Otto Maurer und Manfred Reiter an, die ihr Amt nach 12 Jahren abgeben. Der Vorsitzende Kurt Bischof gab anschließend bekannt, dass 2022 Unterstützung für weitere Vorhaben geplant sind. Die kommissarische Schulleiterin Frau Schmeil erläuterte diese Vorhaben genauer. So wird sich der Förderverein an den Kosten für ein Sportevent beteiligen. Dieses besondere Highlight wäre ohne Beteiligung des Fördervereins nicht umsetzbar. Anschaffungen für die Pausen-Spielekisten wurden bereits getätigt. Angedacht sind außerdem „Abt-Ulrich-Blank GS Schulplaner“.

Als letzter Punkt der Jahreshauptversammlung gab es Ehrungen für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Förderverein. Geehrt wurden: Für 15 Jahre: Kurt Bischof als 1. Vorsitzender, Martin Romer als Schriftführer und Manfred Strahl als Kassierer. Für 12 Jahre Tätigkeit als Kassenprüfer wurden Otto Maurer und Manfred Reiter geehrt. Alle Jubilare bekamen eine Urkunde und ein Weinpräsent überreicht.

Herr Bischof bedankte sich zum Abschluss bei seinen Vorstandsmitgliedern, Schulleitung und dem Elternbeirat für die gute und angenehme Zusammenarbeit.