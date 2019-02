Investitonen machen Schulden notwendig

Bei dem „dicken Buch“ mit dem Titel „Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 nach dem NKHR“ handelt es sich laut Uttenweilers Kämmerer Alexander Preuß um ein im Moment positives Ergebnis. Doch sei generell bei Haushaltsplänen der Fortlauf entscheidend, was ja unter anderem auch von der Konjunkturlage abhängig sei, so Preuß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Wie Kämmerer Alexander Preuß schon in der vorhergehenden Sitzung betont hatte, sei die Pro-Kopf-Verschuldung am 31. 12. 2018 mit 61 Euro noch nie so niedrig gewesen. Der Schuldenhöchstwert dagegen lag im Jahre 1998 bei 483 Euro pro Einwohner, allerdings ließen sich derlei Statistiken nur bedingt vergleichen, so Preuß. Die Summe der Erträge beläuft sich auf rund 8,59 Millionen Euro. Darunter fallen Steuern und ähnliche Abgaben (rund 4,53 Millionen Euro), Zuweisungen (1,91 Millionen Euro), Entgelte für öffentliche Leistungen (knapp 1,13 Millionen Euro), privatrechtliche Leistungsentgelte (343 600 Euro), sonstige Erträge (100 300 Euro), aufgelöste Investitionsbeiträge ( 564 900 Euro)sowie Kostenerstattungen, Umlagen und Zinsen mit 16 000 Euro.

Dagegen stehen die Aufwendungen von 8,87 Millionen Euro für Personalaufwand (2,34 Millionen Euro), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (1,37 Millionen Euro), Abschreibungen (1,24 Millionen Euro), Transferaufwand (2,99 Millionen Euro), sonstige ordentliche Aufwendungen (904 350 Euro) sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 25 500 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auch der Aufwand für die Ortsvorsteher enthalten.

Der Fehlbetrag von 281 600 Euro entspricht einem Aufwanddeckungsgrad von 96,83 Prozent. Eine ganze Reihe an Investitionen machen eine geplante Kreditaufnahme von 1,34 Millionen Euro notwendig. Dabei schlagen vor allem Kosten für den Neu- und Ausbau von Kindergarten und Kinderkrippe in Höhe von 2,45 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommt etwa die Anschaffung eines neuen LKW für den Bauhof in Höhe von 150 000 Euro. Auch das Hochwasserschutz-Sedimentationsbecken Schlossmühleweiher mit 300 000 Euro (Förderung 85 Prozent mit 255 000 Euro), Amphibiendurchlässe mit 250 000 Euro und Breitbandverlegung mit 220 000 Euro sind große Posten, für die es nicht in allen Fällen entsprechend hohe Fördermittel gibt.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 ergibt mit Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (8,02 Millionen Euro) und Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (2,21 Millionen Euro) eine Summe von knapp 10,24 Millionen Euro. Mit den Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (7,63 Millionen Euro), Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (5,50 Millionen Euro) und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 000 Euro) ergeben sich unterm Strich Auszahlungen in Höhe von 13,18 Millionen Euro. Aus dem Überschuss laufender Verwaltungstätigkeit mit 392 500 Euro und der Tilgung beziehungsweise dem Mindestzahlungsmittelüberschuss mit 40 000 Euroergeben sich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel – eine sogenannte Freie Spitze – von 352 500 Euro. Die gesamte Veränderung des Zahlungsmittelbestands beläuft sich somit auf 2,94 Millionen Euro.