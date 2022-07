„Insekten-Tankstelle“ in Uttenweiler eingeweiht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stauden sind Dauerläufer, denn sie blühen jedes Jahr zuverlässig von neuem und in der Gemeinschaft bilden sie ein Schlaraffenland für Insekten unterschiedlichster Art. Für Freitag, 1. Juli hatte Willi Maurer, das Gesicht des NABU-Uttenweiler, zur Einweihung der „Insekten-Tankstelle“ am Ortsende in die Sauggarter Straße eingeladen, und etliche Besucher sind gekommen.

Bereits im Vorjahr ergriff Maurer die Initiative und legte zusammen mit ein paar wenigen Helfern das erste Teilstück dieser insektenfreundlichen Blühoase an. Doch seither hat sich viel getan, denn Maurer hat mit viel Leidenschaft entlang der Straßenböschung eine ausgedehnte Pflanzung angelegt, die er täglich pflegt. Was hier am Ortsende unter seinen Händen entstanden ist, kann nur Bewunderung hervorrufen und Maurer weiß von mancher Begebenheit mit begeisterten Passanten zu berichten.

Hatte es am Vormittag noch geschüttet, so riss am Nachmittag rechtzeitig zur Einweihung der „Insekten-Tankstelle“ der Himmel auf, sodass alle Besucher sich der Pracht erfreuen konnten. Was gab es da nicht alles zu sehen: den roten Spornbaldrian, gelb blühende Mädchenaugen, die Tauben-Skabiose, die magentafarbene Korn-Rade, Büschel der Färber-Hundskamille, die Wilde Karde und viele andere mehr. Manche Besucher brachten gar selbst Stauden mit, die dann vor Ort eingepflanzt wurden.

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen und um weitere derartige Aktionen in der Bürgerschaft anzuregen, hat der NABU ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Insekten-Tankstelle“ produzieren lassen, das zu diesem Anlass bei der Pflanzung angebracht wurde. Nachdem alle Stauden ihren Platz gefunden hatten und das neue Hinweisschild montiert worden war, begaben sich die Besucher gut gelaunt zu einem kleinen Umtrunk mit Snacks in den „Zaubergarten“ von Willi Maurer, einem weiteren Highlight der Sinne.

Umweltschutz, das zeigt diese besondere Aktion, kann für Jung und Alt überaus Anregung sein, um die Biodiversität im persönlichen Umfeld nachhaltig zu fördern. Je mehr Bürger/innen in ihrem Umfeld etwas Platz für den Insektenschutz einräumen, umso besser gelingt auch die Vernetzung der Lebensräume, denn Insekten sind Spezialisten und benötigen die nächstliegende Kinderstube und Futterquelle.