In zehn Jahren viel bewegt

Seit zehn Jahren engagiert sich der Verein Ushirika in Kenia. Bei einem Bildervortrag im Rathaus in Uttenweiler ließen die Vereinsmitglieder und die Besucher nun die vergangenen zehn Jahre Revue passieren.

Am Anfang des Vortrags gab es zwei Bilder: eines vor zehn Jahren aufgenommen und eines vor wenigen Wochen – sie zeigten deutlich, was aus der verschlafenen Siedlung Msulwa geworden ist. Statt einer Ansammlung von verstreuten Häusern und Höfen gibt es heute eine belebte Hauptstraße mit fünf Kirchen, Läden und Wohnhäuser.

Vor zehn Jahren flogen die Gründer des Vereins Ushirika nach Kenia, um sich an einem Kindergartenprojekt zu beteiligen. Zurückgekommen sind sie mit der Idee, eine handwerkliche Schule in einem kleinen Dorf, 46 Kilometer südwestlich von Mombasa, zu bauen. Nach vielen Überlegungen haben Kathleen McMillan und Gottfried Veihelmann mit sieben weiteren Personen aus Biberach und Umgebung den Verein gegründet.

2009 konnte mit dem Bau der Msulwa Youth Polytechnic (MYP) begonnen werden und 2011 eröffnete die handwerkliche Schule mit den Berufsfeldern Maurer, Schreiner und Schneiderin. 2012 kam ein zweites Gebäude dazu und damit auch weitere Berufsfelder: Elektriker und Metallarbeit.

Die jungen Schüler konnten sich während ihrer Ausbildung auch an Großprojekten beteiligen und Erfahrungen sammeln. So wurde 2013 ein neuer Kindergarten und ein Gebäude mit vier Klassenräumen an der Grund- und Hauptschule gebaut. Die MYP bildet jährlich mehr als 70 Jugendliche aus. Sie werden dabei hauptsächlich von Patenschaften in Deutschland finanziert. Die Erfolgsquote liegt bei 99 Prozent und die Jugendlichen sind nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch sportlich unter den Ersten im Land Kwale County. Die Volleyball-Mannschaften der Männer haben zwei Jahre hintereinander den ersten Preis gewonnen.

Ushirika hat sich nicht nur für eine handwerkliche Schule eingesetzt. Wichtiges Anliegen war auch die Situation der Frauen im Ort. So konnte der Verein aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg eine Entbindungsstation bauen. Jetzt können alle Frauen im Dorf entbinden und versorgt werden und müssen nicht mehr den langen Weg in die nächste Stadt auf sich nehmen.

Hilfe aus Uttenweiler

Bis 2012 gab es kein Frischwasser in Msulwa und die Frauen mussten täglich Wasser aus kleinen Tümpeln und Wasserlöchern holen. Ushirika hat sich für diese Frauen eingesetzt und durch viele Besuche bei der Wasserbehörde in Mombasa erreicht, dass 2013 ein Bohrloch in Betrieb genommen werden konnte. Das Bohrloch wirft aber bis heute Probleme auf. Der Bau wurde unsachgemäß ausgeführt, sodass die Rohre schon nach drei Jahren durchgerostet waren und kein Wasser hochgepumpt werden konnte. Im März wurden die Rohre nun durch neue ersetzt, die Georg Schick aus Ahlen besorgt hat. Zusammen mit Gottfried Veihelmann und mit Hilfe der Auszubildenden hat er sie neu eingesetzt. Zurzeit warten die Bewohner von Msulwa auf die Regenzeit, damit sich die Wasserschichten erneuern können.

Die handwerkliche Schule liegt noch nicht am Stromnetz und diese Tatsache erschwert die Arbeit in der Metallwerkstatt enorm. Zurzeit gibt es zwar einen Generator und so können die Auszubildenden zwar ihre Türen, Fenstergitter und anderes weiter produzieren. Der Stromanschluss wird aber dennoch die nächste Aufgabe für den Verein in diesem Jahr sein.

