Im Schlosshof-Areal „herrscht wieder Leben“

Die zahnärztliche Unterversorgung in der Gemeinde Uttenweiler und Umgebung hat ein Ende gefunden. Zahlreiche Bürger nutzten kürzlich die Möglichkeit, die neu eingerichtete Praxis von Antje Dittrich im Klinkerbau des Schlosshof-Areals zu besichtigen.

Bürgermeister Werner Binder äußerte seine Freude, dass Antje Dittrich aus Schleswig-Holstein hierher kam, um in Oberschwaben Fuß zu fassen. Vonseiten der Gemeinde habe man alles getan, um durch eine schnelle Planung und Umsetzung den Einbau der Zahnarztpraxis im Klinkerbau voranzutreiben. Ob Planer, Handwerker, Mitarbeiter der Verwaltung und vor allem Ortsbaumeister Markus Rieger, alle hätten an einem Strang gezogen und für eine kurze Umbauphase gesorgt. „Es freut mich, dass Sie, liebe Frau Dittrich, nun die zahnärztliche Versorgung in unserer Gemeinde übernommen und dass Sie den Weg nach Uttenweiler gefunden haben“, sagte Binder. Er hieß die Zahnärztin mit einem Geschenkkorb in den neuen Räumen willkommen.

Der Architekt Joachim Schnell aus Bad Saulgau war er doch schon beim Umbau des angrenzenden Brauerei-Arals tätig. Der Einbau der Zahnarztpraxis in den Klinkerbau nahm nur vier Monate Bauzeit in Anspruch und das Ergebnisse könne sich sehen lassen, sagte Schnell. Rund 150 Quadratmeter Nutzfläche weise die Praxis auf und dabei sorge in allen Räumen Tageslicht für eine helle, angenehme Atmosphäre. „Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team eine guten Start und alle, auch die Patienten, sollen sich hier wohlfühlen“, so der Wunsch des Architekten.

Antje Dittrich war überwältigt von dem großen Besucherinteresse beim Tag der offenen Tür und von der kurzen Bauzeit. „Jetzt kann es losgehen. Ich freue mich schon auf jeden von euch“, strahlte sie. Pfarrer Uwe Grau weihte die Praxis. Er wünschte „Gottes Segen und Begleitung für die vor Ihnen liegende Zeit“.