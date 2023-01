Humorvoller und informativer Nachmittag

„Habe es nicht erwartet, aber gehofft.“ Mit dieser launigen Anmerkung am Ende seiner kurzen Begrüßung brachte Ortsvorsteher Georg Schrodi seine Freude über den guten Zuspruch des Neujahrsempfangs der Pfarrei Dieterskirch zum Ausdruck. Die Besucher wurden währenddessen von den drei Damen der Landjugend mit Kaffee und Zopfbrot versorgt wie schon bei den beiden Empfängen der Jahre 2019 und 2020.

Bürgermeister Werner Binder trat danach ans Rednerpult, um sich zuerst für seine Wiederwahl zu bedanken, die in der Pfarrei Dieterskirch mit der höchsten Wahlbeteiligung erfolgte. Dass seine Bestätigung im Amt nicht ohne Grund erfolgt war, wies er in seinem folgenden Referat eindrucksvoll nach. Wohltuend sachlich führte er dem aufmerksamen Publikum vor Augen, was sein Team im Rathaus und die einzelnen Gremien in der Gemeinde Uttenweiler im abgelaufenen Jahr geleistet hatten. Er traf nur eine Auswahl an Themen, dabei hätte er „noch stundenlang“ berichten können.

Binder übte nur leise Kritik an der großen Politik, die den Kommunen oft Aufgaben auferlegen würde, ohne sich ausreichend um die Realisierung vor Ort zu kümmern. Dagegen verwies er immer wieder auf die Zuschüsse von Landes- und Bundesseite, ohne die viele Projekte nicht umzusetzen wären. Eine Aufzählung künftiger Aufgaben rundete die kurzweilige Ansprache ab. Seine persönliche Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zog sich wie ein roter Faden durch die Rede. In der anschließenden Bildpräsentation wurden die Veränderungen im Personalbestand der Kommune aufgezeigt.

Ortsvorsteher Georg Schrodi ergänzte die Ausführungen des Bürgermeisters mit einer Reihe von Themen, die für die Pfarrei Dieterskirch von besonderer Bedeutung waren und gelöst wurden und von solchen, die noch auf der Agenda stehen.

Der Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von Daniel Keckeisen aus Emerkingen. Der junge Mann war mit einem normalen Fahrrad von Ehingen bis nach Vietnam gefahren. Die Reise sollte noch weiterführen, wurde jedoch von Corona jäh unterbrochen. Er zog mit seinem Bericht über die Radreise vom 11. Mai 2019 bis 28. Februar 2020 die Zuhörer über eine Stunde in seinen Bann, schilderte seine Erlebnisse in den 22 besuchten Ländern auf humorvolle und dennoch informative Art. Das ansprechendes Bildmaterial zusammen mit dem souveränen Auftreten des Referenten unterstrich den professionellen Charakter.

Was wohl allen Zuhörern im Gedächtnis bleibt, sind die Beispiele von Gastfreundschaft, die Keckeisen fast überall auf der Welt erfahren durfte. Unter überschwenglichem Beifall überreichte Georg Schrodi dem Abenteurer ein „Honorar“ in Form eines kleinen Geschenkkorbs. Einzelne Personen zollten Daniel sogar persönlich ihre Anerkennung für seinen Vortrag.