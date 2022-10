Hoher Schaden bei Brand eines Schuppens

Am Donnerstagabend ist in Dettenberg bei Uttenweiler ein Schuppen in Brand geraten. Ursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

Gegen 22 Uhr rückten die Feuerwehr und die Polizei zu dem Brand aus. Ein Förderband im Außenbereich eines Schuppens war in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Förderband wurde durch das Feuer zerstört. Das Gebäude selbst wurde nur leicht beschädigt. Ein Defekt an dem Förderband dürfte ursächlich für das Feuer gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei prüft nun, ob eine Straftat im Raum steht.