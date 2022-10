Herbstsingen an der Abt-Ulrich-Blank Grundschule Uttenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Anwesenheit zahlreicher Eltern traf sich die Schulgemeinschaft der Abt-Ulrich-Blank Grundschule am letzten Tag vor den Herbstferien zu ihrem traditionellen Herbstsingen in der Aula. Dabei zeigten die Klassen, was sie in den letzten Wochen im Unterricht alles gelernt haben. Nach einem Chor-Countdown mit Frau Gnandt und den Sängern begrüßte Schulleiterin Bärbel Schmeil alle Schüler, Lehrer und Gäste und erläuterte dabei auch das neue Motto des Monats. Der Drittklässler-Chor sang ein Herbstlied, bevor die Klassensprecher in Form eines Interviews mit Frau Schmeil die SMV und ihre Aufgaben vorstellten. Als Nächstes kamen ein Fingerspiel und ein Gedicht der Großen vom Kindergarten Rasselbande, die als Teil des „Kinder-Campus Uttenweiler“ erstmalig beim Herbstsingen dabei waren. Anschließend präsentierte die Klasse 3a ein Dance Battle und zwei Herbstgedichte. Der Viertklässler-Chor sang nun ein stimmungsvolles Lied. Die zweite Klasse zeigte bunte Blätter und erzählte von ihnen im Gedicht. Bei den Viertklässlern wurde es dann immer voller – Bäume, Wind und warm angezogene Kinder bewegten sich in der Aula zu dem Gedicht „Herbstwind“. Nahezu alle Kinder und Erwachsene konnten beim Lied „Der Herbst ist da“ der Klasse 3b mitsingen, die außerdem das Gedicht „Wir“ aufsagte. Mit dem Lied „Wenn einer sagt, ich mag dich du“ endete dann das diesjährige Herbstsingen der Grundschule Uttenweiler.