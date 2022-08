Herbstbasar „Rund ums Kind“

Der diesjährige Herbstbasar findet am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Uttenweiler statt. Einlass für werdende Mamas mit Mutterpass ist ab 8 Uhr. Verkauft werden wie immer gut erhaltende Herbst- und Wintermode, Schuhe, Umstandskleidung, Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Spielsachen sowie alles rund ums Kind. Bitte beachten: Zum Einkauf zugelassen sind ausschließlich offene Körbe.

Verkaufsnummern und weitere Informationen gibt es ab sofort bei Sabrina Pfänder, Whatsapp an 0174 / 2019326) , bei Evi Kästle, Telefon 0173 / 67 29 138 oder per E-Mail über basar-uttenweiler@gmx.de.