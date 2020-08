Herbstbasar: Dieses Jahr nur mit Mundschutz

Artikel rund ums Kind gibt es beim Herbstbasar am Samstag, 19. September, in Uttenweiler. Der Basar findet von 9 bis 10.30 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Die Veranstalter haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das ein paar Änderungen für den Einkauf mit sich bringt. Zum Schutz aller gilt: Einlass nur mit Mundschutz und Angabe der Kontaktdaten. Es kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Halle gelassen werden, dabei kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen. Die Veranstalter bitten außerdem, dass möglichst nur eine Person pro Haushalt zum Einkaufen kommt. Zudem stehen in diesem Jahr keine Toiletten zur Verfügung. Einlass für werdende Mütter ist ab 8 Uhr gegen Vorlage des Mutterpasses. Verkauft werden gut erhaltende Herbst- und Wintermode, Schuhe, Umstandskleidung, Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Spielsachen sowie alles rund ums Kind. Bitte beachten: Zum Einkauf zugelassen sind ausschließlich offene Körbe. Der Verkauf von Kaffee, Kuchen und Deko-Artikel kann in diesem Jahr nicht angeboten werden.