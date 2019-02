Hemadglonker, „Ausspielen“ und Bürgerball

Die närrischen Tage auf dem Bussen beginnen mit dem Hemadglonkerumzug am Glombiga Donnschtig, 28. Februar. Aufstellung ist um 19 Uhr am Kindergarten. Begleitet von der Musikkapelle geht es zum Dorfplatz, wo die Landjugend den Narrenbaum stellt. Eine Abordnung des Musikvereins Offingen begrüßt dann am Samstag, 2. März, beim „Ausspielen“ die Fasnet in der Bussengemeinde und unterrichtet die Offinger über deren Verlauf. Am Fasnetssonntag, 3. März, ab 14 Uhr sind alle großen und kleinen Mäschkerle dazu eingeladen, sich am Umzug durch die närrisch geschmückten Straßen von Offingen zu beteiligen. Start ist an der Bussenhalle. Höhepunkt der Fasnetssaison ist wie immer der Bürgerball am Sonntag um 20 Uhr in der Bussenhalle, in diesem Jahr veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Kirchenchor Offingen. Wie immer haben die Offinger Vereine ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und Tanz zusammengestellt. Musikalisch wird das Programm von der Michas Party Sound begleitet.