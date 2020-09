Heimkehrertreffen auf dem Bussen: Was es mit der Tradition auf sich hat

Das Heimkehrertreffen beginnt mit einer Wortgottesdienstfeier mit Bussenschwester Marietta am Sonntag, 6. September, ab 10 Uhr in der Bussenkirche. Anschließend versammeln sich die Kriegerkameradschaften aus Offingen, Dieterskirch und Uttenweiler, Bürgermeister Werner Binder und die Besucher zu einer kleinen Dankfeier am Denkmal der Heimkehrer.

Die Kriegerkameradschaft Offingen weist darauf hin, dass beim Heimkehrertreffen die notwendigen Abstände unbedingt einzuhalten sind.