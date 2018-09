Hauptmann Raymond Kalus wird neuer Kompaniechef

Um 5 Uhr in der Frühe ist kürzlich die Krieger- und Reservistenkameradschaft Uttenweiler mit drei vollbesetzten Autos zum Riedlinger Bahnhof aufgebrochen. Mit dem Zug ging es dann ins Frankenland, in die Stadt Haßfurt. Dorthin hatte der Vereinskamerad und aktive Soldat Hauptmann Raymond Kalus eingeladen, um mit den Uttenweilern seine Ernennung zum neuen Kompaniechef zu feiern.

Auf dem wunderbar geschmückten Rathausplatz war die Logistik- Kompanie 3./467 aus Volkach angetreten und von ihrem bisherigen Kompaniechef Hauptmann Langenhard verabschiedet worden. Anschließend ernannte Bataillonskommandeur Oberstleutnant Danneberg Hauptmann Raymond Kalus im „Stillgestanden“ der Kompanie und zu den Klängen der Nationalhymne zum neuen Kompaniechef ernannt. Bei herrlichem Wetter waren auch Bürger der Stadt zu dem Festakt gekommen und hörten gespannt die Vorträge des scheidenden und des neuen Kompaniechefs sowie des Kommandeurs an. Auch Bürgermeister Günther Werner sprach Worte des Dankes und der Anerkennung an die Soldaten, an die Kommandeure und an seine Bürger.

Auch der Uttenweiler Vorsitzende Alois Steiner trat ans Rednerpult und bedankte sich herzlich bei Raymond Kalus für die Einladung und überreichte ihm ein Erinnerungsgeschenk der Kameradschaft und auch ein Geschenk von Bürgermeisters Werner Binder sowie Grüße aus der Heimatgemeinde Uttenweiler.