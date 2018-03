Hans Blersch übergibt Amt an Eberhard Riss

341 Mitglieder gehören der Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler ein. Der Verein wolle nun die 400er-Marke knacken, gab Vorsitzender Hans Blersch bei der Hauptversammlung im proppenvollen Gewölberaum des Schlosshofs das Ziel vor. Für Blersch war es das letzte Mal, das er die Hauptversammlung leitete. Aus gesundheitlichen Gründen gab er sein Amt ab – und wurde mit herzlichen Dankesworten verabschiedet.

In seinem Bericht ging Vorsitzender Hans Blersch auf die personellen Änderungen im Vorstand und der Mitgliederzahl ein, außerdem blickte er auf das Vereinsjahr zurück. In Feuerwehrübungen spielten die Einsatzkräfte eine Personenrettung durch, der beschützte Nutz- und Ruhegarten wurde um einen Hühnerstall mit vier Hühnern erweitert und mehrere Jahrgängergruppen aus der Gemeinde und Besuchergruppen von außerhalb informierten sich über das Schlosshofareal bei Führungen und Gesprächen.

Kassiererin Angelika Rieger erläuterte in ihrem Bericht ausführlich die finanzielle Situation des Vereins. Sie stellte die Finanzen getrennt für die Tagesbetreuung und die Wohngemeinschaft dar und konnte für die beiden Zweckbetriebe jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis feststellen. Im Kassenprüfungsbericht wurden die Zahlen der Kassierin bestätigt und die Entlastung empfohlen. Ortsvorsteher Georg Schrodi nahm später nach einstimmigem Beschluss die Entlastung von Kassiererin und Vorstand vor.

Bewohnerzahl verdoppelt sich

Den Bericht für die Tagesbetreuungsgruppen Dienstag und Donnerstag gab Hedwig Schirmer in Vertretung für die erkrankte Monika Sontheimer. Die Angebote sind behördlich anerkannt und werden aus Mitteln des Landes und der Pflegekassen gefördert. Momentan sei das Angebot für Dienstag gut ausgelastet, so Schirmer. Beim Tagesbetreuungsangebot Donnerstag seien noch Plätze frei. Gespendete Rollatoren und Rollstühle sicherten die Mobilität vor Ort. Zur Qualitätssicherung nehmen die Teammitglieder an Fortbildungen wie der „Biberacher Weg – Wissen für Zuhause“ und einem Kinästhetik-Seminar teil oder besuchten den Kurs „Erste Hilfe für Senioren“.

Manfred Rieger informierte über die Arbeit des Vereins als Assistenzdienstleister in der selbstverantworteten und selbstbestimmten Wohngemeinschaft im Schlosshofareal. Die Bewohnerzahl ist von fünf auf zehn Personen zum Jahresende angewachsen. Der Verein hat das Personal aufgestockt. Zusammen mit Ehrenamtlichen und der Fachpflege von „Sankt Paul mobil“ gewährleiste dies eine überdurchschnittliche Wohn- und Lebensqualität im Schlosshofareal.

Die Verabschiedung des Vorsitzendem Hans Blersch, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgab, übernahm Manfred Rieger. Vor exakt sieben Jahren hatte Blersch mit seiner Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen zum Schlosshofareal seine Tätigkeit für den Verein begonnen. Federführend war er tätig bei der Vereinsgründung, bei der Bauplanung, bei der Entwicklung des Betreibermodels und vor allem auch bei der Realisierung der Wohnanlage Schlosshofareal. Wichtig war ihm dabei immer, dass Uttenweiler soweit als möglich selbstbestimmt bleibt.

Die Bewohner und Nutzer des Schlosshofareal bildeten ein Chor und bedankten sich mit einem Ständchen. Bürgermeister Werner Binder dankte im Namen der Gemeinde für das ehrenamtliche Engagement und stellte fest: „Der Name Hans Blersch wird immer mit dem Schlosshofareal verbunden bleiben.“ Der Bewohnersprecher Markus Rieger schloss sich den Dankesworten an und betonte die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bewohner der Wohngemeinschaft. Alle Gruppen bedankten sich mit einem gemeinsamen Geschenk beim scheidenden Vorsitzenden und dessen Frau. Zusammen werden zu einer Ballonfahrt in die Luft gechickt.

Hans Blersch bedankte sich in seinem Schlusswort für die Würdigung, das Geschenk und bei allen, die den Verein bei seiner Arbeit mit dem Ziel unterstützen: „Im Alter in gewohnter Umgebung wohnen bleiben können.“