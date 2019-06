Gute Nachbarschaft am Tobelbach

Im Flurneuordnungsverfahren Uttenweiler-Oberwachingen (Tobelbach) ist jetzt ein Vorstand gewählt worden. Der soll die Interessen der beteiligten Grundstückseigentümer vertreten.

Das Landratsamt Biberach hatte die Grundstückseigentümer dieses Flurneuordnungsverfahrens zu einer Wahlversammlung in die Mühlbachhalle in Dieterskirch eingeladen. Von den anwesenden Grundstückseigentümern erhielten bei den Wahlen zum Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Lorenz Stöhr, Winfried Baur und Armin Blersch die meisten Stimmen. Sie bilden damit den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Ihre Hauptaufgabe ist die Vertretung der Interessen der an der Flurneuordnung beteiligten Grundstückseigentümer. Als deren Stellvertreter wurden Gerhard Abt, Frank Heinzelmann und Klemens Schelkle gewählt.

Neben Bürgermeister Werner Binder von der Gemeinde Uttenweiler war auch sein Amtskollege Hans Rieger von den Gemeinden Hausen und Unterwachingen zu dem Wahltermin erschienen. Christian Helfert und Franz Fiesel vom Flurneuordnungsamt freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium. Als nächster Schritt steht die Wertermittlung der Flurstücke an.

Das Anfang 2019 mit dem Anordnungsbeschluss begonnene innovative Flurneuordnungsverfahren am Tobelbach unterstützt Ziele für Mensch, Landwirtschaft und Natur. Beiderseits des Tobelbachs wird eine großflächige Talaue ausgewiesen, durchgängige Gewässerrandstreifen geschaffen und gleichzeitig die Tal-aue bautechnisch von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen abgegrenzt. Mit Böschungsstrukturen und einer Drainagefangeleitung wird der hochwertige ökologische Lebensraum am Bach von den angrenzenden landwirt-schaftlichen Nutzflächen getrennt.

Die bautechnische Trennung ist notwendig geworden, weil der Tobelbach intensiv durch den Biber besiedelt wurde. Seine Dämme sorgen regelmäßig für großflächige Überflutungen angrenzender Wiesen und Felder. Darüber hinaus entstehen hohe Schäden, wenn landwirtschaftliche Maschinen in vom Biber ge-schaffene Aushöhlungen einbrechen. Mit dem Flurneuordnungsprojekt soll erstmals eine „gute Nachbarschaft von Biber und Landwirtschaft“ am Tobelbach entstehen. Eine Aufgabe, der sich der neu gewählte Vorstand gemeinsam mit dem Landratsamt Biberach stellen darf.