Großer Garagenflohmarkt in Ahlen

Über 40 Garagen öffnen am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 16 Uhr ihre Tore. Verkauft wird von Kleidung über Spielsachen, Haushaltsartikel, Werkzeug bis hin zu Elektroartikel und Büchern alles, was gut erhalten ist. Stärken kann man sich an verschieden Ständen im Ort bei Weißwurstfrühstück, Spanferkel, Roten vom Grill, Hot Dogs oder einer Dinnete. Für den süßen Gaumen werden Waffeln oder Kaffee und Kuchen angeboten. Einen Ortsplan über alle Teilnehmer gibt’s unter www.uttenweiler.de/aktuell.