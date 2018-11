Rund 40 verdiente Chormitglieder sind beim Chorverbandstag Donau-Bussen für ihre Verdienste ausgezeichnet worden (SZ berichtete am Dienstag, 13. November). Unter all diesen Ehrungen stach eine ganz besonders hervor: Für sein 60-jähriges Chorleiterleben wurde Kurt Zieger aus Altheim mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Chroverbands ausgezeichnet.

Für ihre Laudatio hatte Heidi Fischer, Verbandschorleiterin des Chorverbands Donau-Bussen, ein Gedicht von Wilhelm Busch herangezogen – und kurzerhand etwas umgedichtet: Geschickt wob sie den musikalischen Werdegang Kurt Ziegers in ihre Reime ein.

Für Chöre sei Kurt Zieger ein Glücksfall gewesen: Pädagogisches Geschick, Motivation, großes Fachwissen, Kameradschaft, Geduld, Verlässlichkeit, Zeit und Kraft für seine vielfältigen Ämter zeichneten den Chorleiter aus. Ungezählte Ausschusssitzungen, Proben, Konzertauftritte in 60 Jahren Chorleiterleben bildeten einen ganz wesentlichen Teil seiner Chorarbeit. Man müsse eine große Leidenschaft für ein Hobby besitzen, wenn man es über einen so langen Zeitraum in verantwortlicher Position und in über viele Jahre hinweg sowohl bei seinem Männergesangverein Altheim wie auch beim Gesangverein Ertingen gleichzeitig ausübt.

Ziegers musikalischer Werdegang begann beim MGV Rexingen bei Horb (1957 bis 1959); weitere Stationen waren das Streichorchester Isny (1959 bis 1961) und der Kirchenchor Altmannshofen bei Leutkirch (1962 bis 1967). Von 1967 bis 2002 wirkte er im Liederkranz Altheim, seit 2002 bis heute ist er Ehrenchorleiter und Vizechorleiter. 1975 bis 1997 war der Altheimer im Gesangverein Eintracht Ertingen aktiv, parallel dazu acht Jahre im Gesangverein Frohsinn Wilflingen und im Werks-Männerchor der Sillit-Werke Riedlingen. Immer wieder half er zudem bei verschiedenen Chören des Chorverbands Donau-Bussen aus. Von 1999 bis heute leitet Zieger den Münsterchor Heiligkreuztal.

Daneben engagierte sich der Sänger und Chorleiter im Donau-Bussen-Sängergau, übte 30 Jahre lang das Amt des Pressereferenten aus und wirkte bis 2009 im Musikbeirat mit. Zudem machte er sich als Mitgestalter und Ausrichter mehrerer Vizechorleiterlehrgängen verdient.

Für sein enormes und vielfältiges Engagement erhielt Zieger verschiedene Ehrungen des Donau-Bussen-Sängergaus: 1992 die goldene Ehrennadel, 1987 die silberne Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands für 25 Jahre Chorleitung, 1997 die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands für 40 Jahre Chorleitung und 2007 die goldene Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands.