Glatteis führt zu zwei Unfällen bei Uttenweiler

Wegen Glatteis haben sich am Mittwochmorgen bei Uttenweiler zwei Unfälle ereignet. Gegen 6.30 Uhr war ein 30-Jähriger von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs. Höhe Uttenweiler geriet er bei glatter Fahrbahn mit seinem Citroën gegen die Leitplanke. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto beträgt etwa 2000 Euro. Ein Abschlepper war notwendig. Bei einem Folgeunfall aus Richtung Riedlingen wurde eine Autoinsassin leicht verletzt. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle, die kurzzeitig voll gesperrt war. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei mahnt gerade jetzt zu besonderer Vorsicht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind die Straßen mal nur nass, mal gefroren, immer aber ist die Straße rutschig. Deshalb empfiehlt die Polizei, eher langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen. Foto: Thomas Warnack