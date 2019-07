Gemeinderat Uttenweiler befürwortet Sendemast

Die Deutsche Funkturm GmbH möchte zwischen Sauggart und Dieterskirch einen Funkturm errichten. Der Gemeinderat Uttenweiler stimmt dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung zu grundsätzlich zu. Für den Bau der Anlage muss noch ein Baugesuch eingereicht werden.

Die Höhe des Funkturmes wird 30 bis 40 Meter betragen. Die Funkanlage wird die Mobilfunkangebote der Deutschen Telekom übertragen. Andere Festnetzanbieter können ebenfalls zugelassen werden. Grundsätzlich ist die Mobilfunkanbindung in Sauggart und auch in Dieterskirch nicht sonderlich ausgiebig. Die Funkturm GmbH hatte zunächst ein Waldgrundstück im Blick. Das gemeindliche Grundstück würde sich aber ebenfalls anbieten. Die angebotenen Pachteinnahmen liegen bei 800 Euro pro Jahr. Die Ortschaftsräte Sauggart und Dieterskirch wurden in ihren konstituierenden Sitzungen über diese Thematik informiert. Beide Gremien sehen die Notwendigkeit und unterstützen das Vorhaben.

Bürgermeister Binder teilte dem Gemeinderat mit, dass auf dem Bussen Probebohrungen zur Überprüfung von Funden aus der Keltenzeit durchgeführt wurden. Neue Grabfunde aus Unlingen lassen vermuten, dass auch der Bussen zu dieser Zeit eine Rolle gespielt hat. Gegebenfalls können in der Zukunft weitere Grabungen auf dem Bussen stattfinden.

Die Abnahme der Amphibiendurchlässe an der Kreisstraße zwischen Uttenweiler und Sauggart ist zwischenzeitlich erfolgt. Ortsbaumeister Markus Rieger beschrieb in der Sitzung des Gemeinderats die Maßnahmen anhand einiger Fotos. Die Kosten lagen bei rund 250 000 Euro. Rieger informierte über das Jakobskreuzkraut auf der Gemarkung Uttenweiler. Vorwiegend kommen die Pflanzen an den großen Kreisstraßen unserer Gemarkung vor. Die Pflanze ist sehr giftig und für Tiere tödlich. Durch Mähen könne die Pflanze nicht bekämpft werden und breite sich immer mehr aus. Mittlerweile wandert die Pflanze auch in landwirtschaftliche Flächen. Die Straßenmeisterei und der Bauhof haben schon Pflanzen gesammelt und entfernt. Häufiges Mähen fördert aber das Wachstum, weshalb der Mähaufwand reduziert werde.

Die Verwaltung informierte über Klagen von Anwohnern, dass Autofahrer dort ihre Kreise drehen und Staub aufwirbeln. Die Verwaltung macht sich Gedanken, wie man das lösen kann und macht im September einen Vorschlag an den Gemeinderat. Es wird dringend darum gebeten, Fahrübungen auf dem Kiesplatz hinter der Turnhalle zu unterlassen.

Für die Pflasterung der Hauptwege auf dem Friedhof Uttenweiler sind vier Angebote eingegangen. Den Zuschalg erhielt die Firma Josip aus Laupheim, die mit 48 578,06 Euro das günstigste Angebot eingereicht hat

Bei der Zahnarztpraxis hat sich nachträglich ein deutlich höheren Bedarf von 46 Leuchten ergeben. Die Mehrkosten dafür betragen 7541 Euro. Beauftragt wird die Firma Elektro-Winkler aus Uttenweiler. Den Auftrag für die Glastürelemente erhält die Firma Hecht aus Binzwangen mit einer Angebotssumme von 139 00 Euro.

Für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet und in der Ortslage Dentingen Dentingen und den Kabeleinzug zum Hofgut Dettenberg sind sieben Angebote eingegangen. Den Zuschlag erhält als günstigster Anbieter die Firma Kellner-Telecom aus Korntal-Münchingen zum Preis von 386 719 Euro.

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe des Auftrages zur Kanaluntersuchung und Kanalreinigung in den Teilorten an die Firma Baur aus Landau zum Angebotspreis von 102 959 Euro zu. Die Kostenberechnung für die rund 26 Kilometer Kanäle liegt bei 130 000 Euro.

Die Verwaltung beabsichtigt im Ortsteil Dietershausen ein Bebauungsplanverfahren für das geplante Baugebiet „Zur Schmiede“ durchzuführen. Es könnten vier Bauplätze an das bestehende Gebiet angeschlossen werden. Alle aktuellen Bauplätze in diesem Gebiet sind verkauft. Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung des Ingenieurbüros Funk für die Bauleitplanung zu.