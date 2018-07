Gemeinde muss KfW-Kredit aufnehmen

Der Gemeinderat Uttenweiler trifft sich am Montag, 23. Juli, ab 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses Uttenweiler. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; 3Bekanntgabe nicht-öffentlicher Beschlüsse; Nachrücken von Michael Hummel als Gemeinderat; Nachbesetzung Vertreter in der Bussenwasserversorgungsgruppe; Wahl des Ortsvorstehers von Sauggart; Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers von Sauggart; verschiedene private Baugesuche, unter anderem die Errichtung einer Leichtbau-Bogenhalle zur Lagerung von Hackschnitzel auf Gemarkung Uttenweiler sowie An- und Umbau von Sozialräumen und Erweiterung Reparatur in Dentingen; Ermächtigung zur Bearbeitung von Baugesuchen über die Sommerpause; KfW- Kreditantrag für den Neubau Kindergarten/Kinderkrippe; Aktualisierung Lärmaktionsplan; Erstellung eines Mietspiegels; Zustimmung zu einem interkommunalen Projekt innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen und Zustimmung zum Angebot; Sanierung des Sanitärbereichs der Sporthalle Uttenweiler (Vergabe Maler- und Verputzarbeiten); Erstellung von Amphibiendurchlässen in der L 270 zwischen Uttenweiler und Sauggart (Vergabe); Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen. Die Sitzungsinformationen für die Bevölkerung liegen im Sitzungssaal aus. Unmittelbar nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.