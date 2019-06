Hat am morgen des Pfingstmontags noch ein „kleines Wunder“ für strahlenden Sonnenschein gesorgt, musste die Festansprache wetterbedingt in der Bussenkirche stattfinden. Günther Wall, 40 Jahre lang bei der Kreissparkasse Biberach und davon elf Jahre als Vorstandsvorsitzender tätig, befasste sich mit dem Thema: „Wie gehen wir mit unserem Reichtum um?“

Daraus leitete Wall aber auch die Frage ab: „Das Streben nach steigendem Überfluss – macht das denn glücklich?“ Für den ehemaligen Bankvorstand war es sicher das erste Mal, vor einem Altar über Geld zu referieren. Für das Thema an sich war er mehr als prädestiniert, er, der fast ein ganzes Leben lang mit Geld, ja mit viel Geld umgegangen ist.

Die Schere zwischen Arm und Reich klaffe schon lange auseinander, so Wall. Heute wolle jeder ein teures Handy, in der Steinzeit sei es etwa ein verzierter Dolch gewesen. Das Streben nach Überfluss und Reichtum sei also keine neuzeitliche Erscheinung, sondern präge die Menschheitsgeschichte wohl von Anfang an. Daraus ergibt sich auch die Frage: Was macht die Menschen eigentlich glücklich? Der schnöde Mammon könne es nicht sein, so Wall, oder wie es die „Beatles“ einst gesungen haben: „Money can’t buy me love“ – „Geld kann mir keine Liebe kaufen“. Der Philosoph Pythagoras soll dazu schon im sechsten Jahrhundert vor Christus gesagt haben: „Reich an Geld heißt arm an Freuden.“

Trotz all der Warnungen, so der Banker, lasse das Thema Geld nur wenige Menschen kalt. Dabei sei erwiesen, dass drei Parameter ein glückliches Leben ausmachen: 1. enge und tiefe Bindungen, 2. nicht viele, aber gute Freundschaften und 3. eine harmonische, stabile Ehe. „Es ist demnach nicht das Geld, was uns primär glücklich macht“, so der Referent.

Dass aber auch die Einkommens- und Vermögensverteilung sehr ungleich sei, steht für Günther Wall zweifelsohne fest. „Unbestritten ist für mich aber auch, dass Reichtum alleine nicht verwerflich ist, nämlich dann, wenn mit diesem Reichtum etwa Investitionen getätigt, Arbeitsplätze geschaffen und damit wachsender Wohlstand für immer breitere Bevölkerungsschichten generiert werden“, so Wall. Verwerflich sei es dagegen, wenn man den eigenen Reichtum über alles andere stell. „Es geht um das, was im Herzen abgeht. Der Reichtum trennt uns nämlich dann von Gott, wenn er uns wichtiger ist als Gott selbst“, so seine feste Überzeugung.

„Aber wie kann Geld doch zum eigenen Glück und zu dem anderer beitragen und wie kommen wir in unserem Alltag da hin?“, wandte er sich fragend an die Zuhörer. Sein Vorschlag: „Wenn wir zumindest einen Teil unseres persönlichen, überschüssigen Geldes in andere Menschen investieren, sei es, indem wir unseren Lieben eine Freude bereiten oder Geld beziehungsweise unsere Zeit für wohltätige Zwecke geben.“

Gleichzeitig empfahl Wall, öfters die Bibel zur Hand zu nehmen, wo auf alle Lebenslagen passende Antworten zu finden seien. „Nach ihnen müssen wir suchen, entweder selbst oder auch mit Hilfe von Menschen, wie zum Beispiel des geschätzten Bussenpfarrers Albert Menrad, der dies über 50 Jahre seines Schaffens als Priester, davon über 20 Jahre hier oben auf dem Bussen getan hat“, war das Schlusswort Günther Walls.