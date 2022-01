Gedenkfeier für Namenspatronin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 20. Januar 2022 gedachten die Kinder des Kindergartens St. Uta in Uttenweiler zusammen mit ihren Erzieherinnen dem Namenstag der Seligen Uta von Uttenweiler. Diese ist die Namenspatronin des katholischen Kindergartens. Die Kinder hörten und sahen die Geschichte von Uta, die vor über 1300 Jahren in Uttenweiler gelebt und sich ganz besonders um die armen und kranken Kinder gekümmert hat. Sie soll, so wird erzählt, ein Kind vor dem Ertrinken aus dem Weiher gerettet haben. Deshalb ist sie auch die Patronin der kranken Kinder und Kinder, die in Todesgefahr sind.