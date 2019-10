Gedenken an Sebastian Sailer

Das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) lädt am Montag 14. Oktober, um 15.30 Uhr nach Dieterskirch ein: Im Pfarrhaus wird ebenfalls das Andenken an Sebastian Sailer bewahrt und in einem schönen Ausstellungsraum präsentiert.

„Ein frisch renoviertes Kleinod“, schmunzelt Kurt Rapp, der mit der Betreuung der Gedenkstätte beauftragt ist. Bei einer Kaffeestunde mit Bewirtung durch die Landfrauen Uttenweiler gibt Michael Skuppin sein Kurzschauspiel „Sailers Traum“ zum Besten.

Bereits um 13.30 Uhr beginnt am Eingang der Klosteranlage Obermarchtal eine Führung „auf Sailers Spuren“ mit Hermann Branz.