Gedenken an die Vermissten und Gefallenen auf dem Bussen

Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen hat der traditionelle Kriegerjahrtag auf dem Bussen in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können. Offingens Ortsvorsteher Leo Moll (auf dem Bild links) als Vertreter der bürgerlichen Gemeinde und Karl-Heinz Blumenthal von der Kriegerkameradschaft Offingen ließen es sich dennoch nicht nehmen, zu Ehren und zum Gedenken an die Vermissten und Gefallenen der beiden Weltkriege Kränze am Ehrenmal nieder zu legen. Auch in Zeiten den Pandemie sollte auf diese Weise der Respekt ausgedrückt und die Erinnerung aufrecht erhalten werden. Foto: Privat