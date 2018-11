Gebühr gleicht den Aufwand aus

Die Beglaubigung eines Zeugnisses, die Ausstellung des Fischereischeins, Kirchenaustritt oder Gewerbeanmeldung: Für all diese Dienstleistungen erhebt auch die Gemeindeverwaltung in Uttenweiler eine Gebühr, um den Aufwand auszugleichen. Grundlage dafür ist die Verwaltungsgebührensatzung, die der Gemeinderat nun in einer aktualisierten Fassung beschlossen hat.

Die bisherige Uttenweiler Verwaltungsgebührenordnung stammte noch aus dem Jahr 1996, angepasst wurde sie mit der Euro-Umstellung im Jahr 2001. Zeit also, sie auf einen neuen Stand zu bringen, so Hauptamtsleiterin Désirée Feicht in der Ratssitzung. Grundlage für die Neufassung sei die Mustersatzung des baden-württembergischen Gemeindetags, orientiert habe sich die Verwaltung aber auch an den Satzungen der umliegenden Gemeinden, erläuterte Feicht. Bestehende Gebühren seien im Großen und Ganzen übernommen worden; einzelne Dienstleistungen hätten aber nun erst Eingang in die Gebührenordnung gefunden. Dazu zählen etwa die Genehmigung zum Abbrennen für Feuerwerkskörper (50 Euro), die Auskunft über die Steueridentifikationssnummer (5 Euro) und die Benutzung des Archivs (5 Euro pro 30 Minuten).

Gerade die Archivgebühr erschien Gemeinderat Georg Schrodi „ziemlich hoch“. Wer etwa Ahnenforschung betreibe, sitze schon mehrere Stunden im Archiv, um alte Dokumente zu sichten. Da ein Mitarbeiter anwesend sein müsse, bedeute der Einblick ins Archiv aber auch einen gewissen Aufwand, gab Hauptamtsleiterin Feicht zu bedenken. Und für Heimatforscher, die in Absprache mit der Gemeinde an einer Ortschronik arbeiten und selbstständig das Archiv nutzen, wolle man gewiss keine Gebühren erheben. „Wenn ich keinen Aufwand habe, muss ich auch keine Gebühr verlangen“, sprach sich Feicht nach Rückfrage von Manfred Widmann für eine pragmatische Handhabe aus.

An der Gebühr für die Auskunft über die Steueridentifikationsnummer hielt die Verwaltung dagegen fest. In der Vergangenheit hätten Bürger häufiger nach ihrer Steuernummer gefragt, wenn Schreiben des Finanzamts nicht mehr auffindbar waren. Den Aufwand dürfe man nicht unterschätzen, zumal die Gemeinde aus Gründen des Datenschutzes die Auskunft nicht einfach schnell telefonisch herausgebe, erklärte Feicht. „Man sieht nicht die Arbeit, die hier dahintersteckt“, bestätigte auch Bürgermeister Werner Binder.

Ottmar Weggenmann hatte hier dennoch seine Zweifel. Die Verwaltung sei doch als Dienstleister zu sehen. Da könne es nicht sein, dass der Anruf eines Bürger 10 Euro koste. „Da tu ich mir schwer“, so der Gemeinderat. „Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und wir produzieren auch Kosten“, widersprach Binder und verwies auf einen jährlichen Aufwand von zwei Millionen Euro für das Personal. Die Einnahmen einer Gemeinde müssten eben aus Steuern, Gebühren und Beiträgen generiert werden. Auch Elias Ihle hielt eine Gebühr für die Auskunft über die Steuernummer für sinnvoll: „Dann liegt die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen höher und die Leute schauen vorher nochmal zuhause nach.“

Mit der Enthaltung Weggenmanns beschloss das Gremium die neue Verwaltungsgebührensatzung. In Kraft treten soll sie dann im neuen Jahr.