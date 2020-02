Gastronomen beklagen Druck durch Bonpflicht

Ein Empfang in zwangloser Atmosphäre – das hat bei den Hoteleliers und Gastronomen der Dehoga-Kreisstelle Biberach seit 15 Jahren Tradition. So trafen sich rund 50 Mitglieder und Gäste des Deutschen Hotel- und Gastronomieverbands im Gasthaus Neuhaus in Oberwachingen, eingeladen von der Wirtsfamilie Heinzelmann.

Zu den Gästen zählten unter anderem Sabine Schröter von der Geschäftsstelle Ravensburg, Regionalvertreter Erwin Kellner und Petra Wilhelm von der Landesberufsschule Tettnang. Vorsitzender Ludwig Zwerger (Hotel Mohren, Ochsenhausen) erwähnte zu Beginn den „Riesendruck“ durch die Bonpflicht seit Jahresbeginn: „Ständig muss man im Service den Drucker bei sich haben, sonst wirst verrückt, aber auch da werden wir eine Lösung finden.“

Dann wurde es lustig und gesellig mit One-Man-Band „PitPete“ und einem deftigen Ochsenhauser Nikolaus-Paar. Höhepunkt war ein Chor des Vorstands, organisiert von Andrea Mallmer (Rosengarten, Bad Buchau), mit einer gesungenen Ehrung für Ludwig Zwergers bereits 20 Jahre währende Tätigkeit im Vorstand.

Formeller wird es dann wieder bei der Hauptversammlung der Kreisstelle Biberach: Sie findet am 6. April im Laupheimer Hof in Laupheim statt.