Frieden und Freiheit muss immer wieder neu verteidigt werden

Bereits zum 61. hat am Sonntag das Heimkehrertreffen auf der Bussenwiese in Offingen stattgefunden. Neben zahlreichen Fahnenabordnungen der umliegenden Krieger- und Reservistenkameradschaften waren es vor allem auch Bürger, die Dank für Frieden und Freiheit sagen wollten. Dank gebührt aber auch der Ehrenbürgerin Frieda Traub, die als ehemalige Ortsvorsteherin noch einmal die Besucher auf dem Bussen willkommen hieß. Auch für Bussenpfarrer Albert Menrad ging eine Ära zu Ende. Für ihn war es ebenfalls das letzte Heimkehrertreffen, bei dem er mit allen Teilnehmern das „Vater unser“ betete und ihnen seinen Segen erteilte. Umrahmt wurde die eindrucksvolle Feier durch ein Ensemble des Musikvereins Offingen. Als Gastredner sprach Generalarzt Dr. Ralf Hoffmann über die neuen Herausforderungen der Bundeswehr.

Neben dem Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren erinnerte Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder auf den Überfall der Wehrmacht auf Polen, der sich fast auf den Tag genau vor 80 Jahren ereignet hat. Damit nahm der Zweite Weltkrieg seinen Lauf. Seit 61 Jahren erinnerten ehemalige Kriegsteilnehmer und Familienangehörige an das große Leid, das dadurch entstand. „Das Mahnmal soll ein Zeichen setzen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Spalten statt Versöhnen war schon immer ein Irrweg“, so Binder. „Mit Ihrer Teilnahme an dieser Dankfeier setzen Sie ein Zeichen für Frieden und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit, sind des Glückes Unterpfand. Wir sollten uns daran halten“, mahnte Bürgermeister Binder.

Traumatisierte Heimkehrer

„Die Brutalität eines Krieges will ich nicht erleben“, sagte der Vorsitzende der Offinger Kriegerkameradschaft, Karl-Heinz Blumenthal. Bei vielen traumatisierten Soldaten sei nach deren Heimkehr die Familie zugrunde gegangen. Kriege gebe es aber heute immer noch, aber in Mitteleuropa könne man seit 75 Jahren in Frieden und Freiheit leben. „Frieden auf der Welt muss daher unser Ziel sein“, so Blumenthal.

Am 1. August 1958 wurde das Mahnmal auf dem Bussen errichtet, kurz nach der Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. „Für die meisten von uns heute schwer vorstellbar, welche Leidenswege diese Heimkehrer gehen mussten, bevor sie zu ihren Familien und Freunden zurückkehren konnten“, erinnerte Generalarzt Dr. Ralf Hoffmann an die Heimkunft der Soldaten. Auch heute gehöre das Nach-Hause-Kommen zum Alltag der Soldaten. „Ich selber verspüre tiefe Freude, wenn ich selbst von einem Auslandseinsatz zurückkehre, aber auch Trauer, wenn ich an die Kameraden denke, die ihre Heimkehr nicht mehr erlebten“, so Generalarzt Hoffmann. Seit 30 Jahren sei die Bundeswehr wieder bei Auslandseinsätzen engagiert, dabei seien es derzeit zwischen 30 und 50 Angehörige seines Bundeswehrkrankenhauses in Ulm und vom Sanitätsregiment 3 in Dornstadt. „Ich hoffe inständig, dass sie alle immer wieder gesund nach Hause zurückkehren“, sagte der Chefarzt.

Gewalt als letzter Ausweg

Gerade durch den Bürgerkrieg in der Ukraine und der Besetzung der Krim-Halbinsel sei klar geworden, dass die Bedrohung wieder näher gerückt sei. Daher habe sich die Bundesrepublik dazu verpflichtet, einen substanziellen Beitrag zur kollektiven Bündnisverteidigung innerhalb der Nato und der Europäischen Union zu leisten, so Hoffmann. Das zeige sich auch daran, dass nunmehr als neue Herausforderungen die Verpflichtungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung gleichrangig neben der Beteiligung am internationalen Konflikt- und Krisenmanagement stehen.

Um solche Herausforderungen zu meistern, müssen nach Hoffmann erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Streitkräfte neu auszurichten: „Wir müssen uns bewusst sein, dass große Anstrengungen auf uns zukommen, und unsere Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft gesteigert werden müssen, um jedem potenziellen Angreifer zu signalisieren, dass wir in der Lage sind, Frieden und Freiheit weiter zu verteidigen.“ Es sei bedauerlich, dass das Prinzip der Abschreckung immer noch gelte, aber nur einsatzbereite Streitkräfte stellen nach seiner Meinung einen wirkungsvollen Schutz dar. Dabei gehe es nicht darum, mit Hurrageschrei bei jedem Konflikt auf der Erde mit dabei zu sein. Erteile man den Soldaten aber einen Einsatzauftrag, könne sich die Bundesrepublik auf die Bundeswehr verlassen. Zunächst, so Hoffmann, müsse mit allen Mitteln versucht werden, Konflikte und Krisen mit nicht militärischen Mitteln beizulegen. Militärische Gewalt könne nur der letzte Ausweg sein, wenn es darum gehe, Menschenrechte, gemeinsame Werte, Frieden und Freiheit zu wahren und zu verteidigen: „Daran sollten uns der hiesige Gedenkstein auf dem Bussen und Veranstaltungen wie die heutige Dankfeier immer erinnern.“

Am 3. August 1924 wurde das erste Denkmal auf der Bussenwiese errichtet. Damals, so die ehemalige Ortsvorsteherin Frieda Traub, galt die Hoffnung auf Frieden und niemand habe daran gedacht, dass im Jahr 1958 ein weiteres Mahnmal für die Toten des Zweiten Weltkrieges aufgestellt werden sollte. „Sind wir dankbar, dass wir seit 1945 den Frieden bewahren konnten und dass die Deutsche Einheit 1989 auf friedlichem Weg zustande kam“, sagte Traub. Dank sprach sie an diesem Abend allen aus, die diese Tradition der Erinnerung und des Gedenkens vor Ort weiterleben lassen und den Weg herauf auf den Bussen gefunden haben: „Mahnmale sind die beiden Gedenkstätten hier. Mahnmale, den Frieden miteinander zu halten, sich gegen Gewalt einzusetzen und unsere Demokratie zu bewahren.“

Blumen zum Gedenken

Zusammen mit mit ihrem Nachfolger Leo Moll, Generalarzt Dr. Ralf Hoffmann, Bürgermeister Werner Binder und Karl-Heinz Blumenthal legte sie dann zum Gedenken ein Blumengebinde ab, während sich die zahlreichen Fahnen der Kriegervereins- und Reservistenabordnungen beim Musikstück „Ich hatt' einen Kameraden“ senkten. Am Schluss der denkwürdigen Feier wurde gemeinsam die deutsche Nationalhymne gesungen.