Freizeitmusikanten ehren Karl Lamp

Beim Serenadenkonzert im Schlosshof Uttenweiler haben der Verein Ushirika und der Ulmer Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder eine Spende von je 500 Euro erhalten. Karl Lamp wurde für 15-jährige Tätigkeit als Organisator der Uttenweiler Freizeitmusikanten geehrt.

Die Spende war bei einem Kirchenkonzert der Uttenweiler Freizeitmusikanten und der Jagdhornbläsergruppe Bussen zusammengekommen. Karl Lamp von den Freizeitmusikanten und Stefan Widmer von den Jagdhornbläsern Bussen übergaben beim Serenadekonzert die Spenden.

Der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder unterstütze Kinder, die an Tumoren und Leukämie erkrankt sind und deren Eltern, berichtete die Vorsitzende Elvira Wäckerle. „Die Kinder sind da oft Wochen und Monate im Krankenhaus.“ Die langwierige Therapie bedeute eine ungeheure seelische und soziale Belastung für die Betroffenen. Diese Belastungen würden weder von den Krankenkassen noch von den Behörden aufgefangen, so Wäckerle. „Alle Einnahmen kommen den Kindern und ihren Familien zugute.“ Sie dankte den Musikern für das Benefizkonzert.

Gottfried Veihelmann vom Verein Ushirika dankte den Freizeitenmusikanten Uttenweiler und den Jagdhornbläsern für die Spende und berichtete über das Projekt in Kenia. „Seit zehn Jahren ist die handwerkliche Schule in Betrieb und wir haben in dieser Zeit rund 450 Jugendlichen zu einer Ausbildung verholfen“, berichtete Veihelmann. Ausgebildet werde in Berufen wie Flaschner, Metallfacharbeiter, Maurer, Elektriker und Schneider. „Wir möchten Landflucht verhindern, indem junge Menschen die Chance bekommen, ihre Zukunft durch eine gute Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen“, sagte Veihelmann. Und: „Flucht ist an unserer Schule überhaupt kein Thema.“

Unbeschwert und mit Leichtigkeit spielte die Jugendkapelle Uttenweiler unter der Leitung von Kerstin Bösch auf. Mit klassischen Stücken, Balladen und Melodien aus den vergangenen Jahrzehnten hatte das Ensemble das Publikum, das mit Beifall nicht sparte, schnell auf seiner Seite. Katharina Stöhr führte wortgewandt durch das Programm. „Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören, macht weiter so“, lobte der Musikvereinsvorsitzender Raphael Baier die jungen Musiker, bevor Rudolf Reiter mit den Freizeitmusikanten mit dem Marsch „In Harmonie vereint“ in den zweiten Teil des Abends startete. „Der Titel dieses Marschs ist auch Sinnbild der Vereinsarbeit in Uttenweiler“, bekannte Karl Lamp.

Die Freizeitmusikanten gebe es seit 15 Jahren, resümierte Klaus Ulmschneider. Mit Weitsicht kümmere sich Karl Lamp von Beginn an um die Organisation der Freizeitmusikanten. „Deine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, wusste Ulmschneider. Er dankte Lamp für sein Engagement mit einer Dankurkunde. „Wir ‚Freizeitler’ sind froh, dass wir dich haben“.

Dass ältere und jüngere Musiker gemeinsam im schönen Ambiente des Schlosshofs ein Serenadenkonzert geben „ist eine tolle Sache und war ein guter Anlass für die Spendenübergabe“, sagte Bürgermeister Werner Binder im Gespräch.