Freilaufender Hund beißt Radfahrerin

Am Freitagmittag, gegen 17 Uhr, war ein Landwirt mit der Reparatur eines Zaunes beschäftigt. Sein Hund war währenddessen auf der gegenüberliegenden Wiese unterwegs. Als eine 15-jährige Radfahrerin das Grundstück passieren wollte, setzte der Hund auf sie an. Er schnappte nach ihr und erwischte sie am linken Bein. Erst als die Radfahrerin auf Zuruf des Landwirts anhielt, gelang es ihm, den Hund unter Kontrolle zu bringen. Als das Mädchen kurze Zeit später mit ihrem Vater zurückkam und die Verletzung geltend machte, kam es zum Streit. Nach der ärztlichen Versorgung in der Klinik wurde dann Anzeige bei der Polizei erstattet. Gegen den Landwirt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.