Freie Plätze in der Tagesbetreuung

In der Tagesbetreuung im Uttenweiler Schlosshofareal – dienstags und/oder donnerstags von 9 bis 16 Uhr – sind derzeit wieder einige Plätze frei. Es ist auch möglich, nur vormittags oder nachmittags das Angebot zu nutzen. Neben körperlicher und geistiger Aktivierung wird viel miteinander geredet und auch gesungen. Basteln und Malen stärken die Feinmotorik. Für das gemeinsame Mittagessen und ausreichende Ruhemöglichkeiten ist gesorgt. Die Leitung der Tagesbetreuung liegt in den Händen von examinierten Fachkräften (Krankenschwestern, Altenpflegern). Die bürgerschaftlich engagierten Kräfte haben Seminare besucht, die sie insbesondere auf den Umgang mit an Demenz erkrankten Personen vorbereitet haben. Das Tagesbetreuungsangebot ist als Betreuungsangebot anerkannt und wird durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegekassen unterstützt. Die Besucher des Betreuungsangebots mit einer Einstufung in einen Pflegegrad können deshalb die Kosten (derzeit 20 Euro ganztags inklusive Mittagessen) ganz oder teilweise von ihrer Pflegekasse wieder erstattet bekommen. Interessierte können auch bei einem kostenlosen Schnuppertag das Tagesbetreuungsangebot testen.