Fest der Blutreitergruppe

Am 25. September konnte Gruppenführer Eberhard Moll in der herbstlich geschmückten Halle des Autohauses Maier in Willenhofen viele aktive Reiter, passive Mitglieder sowie Freunde und Gönner herzlich willkommen heißen.

Das Fest begann mit einem gemütlichen Frühschoppen und ging direkt in ein leckeres Mittagessen über. In dessen Anschluss fanden die Ehrungen statt. Insbesondere wurde Herr Hermann Dobler für 60 Teilnahmen am Blutritt in Weingarten sowie beim Wendelinusritt in Gutenzell gedankt. Herr Dobler hat die Gruppe 58 Jahre beim Blutritt in Gutenzell vorbildlich geleitet und wurde am Fest zum Ehrenmitglied ernannt. Altersbedingt hat er nun die Gruppenführung in Gutenzell an Eberhard Moll übergeben.

Pünktlich zum Fest konnte auch die neu aufgearbeitete Fahne (links im Bild) vorgestellt werden. Die Fahne ist ein Kleinod an Handwerkskunst und wird bei allen Blutritten künftig wieder mitgeführt.

Zum Abschluss wurde bei Kaffee und Kuchen noch die ein oder andere Anekdote von den Blutritten erzählt.

Wer bei einem Blutritt einmal mitreiten möchte, darf sich gerne bei Eberhard Moll, Ahlen melden. Die Gruppe freut sich über jede Reiterin und Reiter!