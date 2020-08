Feel Good touren durch Seniorenheime

In Uttenweiler hat die Band Feel Good ihre Konzertreihe beendet, die sie an acht Seniorenheime führte. Damit haben sie nicht nur den Senioren eine Freude bereitet, sondern dabei auch über 2000 Euro gesammelt, was der Aktion „Drachenkinder“ von Radio 7 zugutekommt.

Bei Feel Good handelt es sich in jeder Hinsicht um eine junge Band: Es gibt sie erst seit zwei Jahren, und das jüngste Mitglied ist gerade mal 16 Jahre alt. Lead-Sängerin Laura Abele aus Bad Buchau, die bereits Mitglied der Partyband Midnight Special war, wollte noch eine kleinere Formation auf die Beine stellen, um damit vor allem bei Hochzeiten aufzutreten und sucht dafür Mitstreiter. Bei einem Konzert der Musikschule Soundwerk in Bad Saulgau traf sie die Geschwister Isabell und Madeleine Trautmann aus Bolstern. Später kam noch Tontechniker Dominik Hochleiter aus Mengen zur Unterstützung dazu. Bei der Hochzeitsmesse machte Feel Good auf sich aufmerksam. „Dann haben wir richtig Gas gegeben“, berichtet Laura Abele. Auf rund 20 Hochzeiten wurde die junge Band eingeladen. Auch zu Weihnachtsfeiern stand sie mit „spezielleren Liedern“ zur Verfügung. „Dank Corona mussten wir dann auch Kirchenlieder singen“, erzählt Laura Abele. Die anderen Kirchgänger durften nicht mehr singen.

Die Pandemie brachte die jungen Leute dann auf die Idee, für die Bewohner der Seniorenheime zu musizieren. Es folgte eine kleine Tournee durch acht Heime: „Wir sind in ganz Oberschwaben rumgekommen.“ Dort fanden die Musiker ein dankbares Publikum, das bei Liedern wie „Griechischer Wein“, „It’s my Life“, „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Stand by me“ so richtig mitgeht. „Mit Musik kriegt man sie leicht“, hat die Sängerin festgestellt, „da kommen Gefühle hoch.“ Oft fließen die Tränen. Und sobald die Musik einsetze, falle auch Demenzkranken der Text wieder ein. Für sie selbst, betont Laura Abele, sei diese Konzertreihe eine große Lebenserfahrung gewesen. Es habe sie sehr berührt. Und es sollen weitere solcher Konzerte folgen: „Etwas davon muss weitergehen.“ Denn: „Musik ist die schönste Sprache der Welt.“

Geld verdienen wollte die Band damit nicht. „Wir wollten das komplett ehrenamtlich machen.“ Auch Tontechniker Dominik Hochleiter stellte sein Equipment kostenlos zur Verfügung. Die ersten 250 Euro, die an Spenden eingingen, sollte die Aktion „Drachenkinder“ bekommen. Um noch mehr in den Spendentopf zu bekommen, warb Laura Abele, Mitarbeiterin der Württembergischen Versicherung in Uttenweiler, bei einer Fortbildung bei Leitern anderer Geschäftsstellen um weitere finanzielle Unterstützung. In Uttenweiler unterstützte ihr Arbeitgeber Felix Kötzle von der dortigen Geschäftsstelle die Aktion. So kamen über 2000 Euro für den guten Zweck zusammen.