Faszination Musik über Jahrzehnte hinweg

Jahrzehntelanges Musizieren in einer Kapelle oder ein Ehrenamt bei einem Jahreskonzert zu würdigen, gehört in vielen Vereinen zu den Prinzipien gegenseitiger Achtung. Auch beim Weihnachtskonzert in Uttenweiler freuten sich zahlreiche Musiker über Anerkennung und Beifall.

Das Stichwort „Faszination Musik“ war für Karl Lamp der Leitfaden, der sich durch alle Ehrungen durchzog, die er im Auftrag des Blasmusikverbands Baden-Württemberg beim Musikverein Uttenweiler vornehmen durfte. „Dies gilt für aktive Musiker ebenso wie für Funktionäre, die in der Vorstandschaft den Verein unterstützen“, stellte Lamp fest.

Seit drei Jahrzehnten musiziert Michaela Hägele an der Trompete. Mit ihrer Faszination für die Musik war sie viele Jahre Ausbilder für Trompete, daneben war sie Jugenddirigentin, Ausschussmitglied oder Dirigentin der Musikkapelle Möhringen. Dazu leitete sie drei Jahre lang als Vorsitzende die Geschicke des Vereins und steht heute jederzeit zur Verfügung, wenn eine Vize-Dirigentin benötigt wird. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde wurde mit viel Beifall der Zuhörer begleitet.

Seit jeweils 20 Jahren gehören Silvana Forstner, Franziska Hofherr, Simone Krug, Christine Maurer, Evelyn Schuhbauer, Tanja Traub und Daniela Zitterell zum Verein und sind wertvoll als verlässliche Stützen ihrer Register.

Silvana Forstner spielt Waldhorn, ist Kleiderwart und Kassenprüfer und präsentierte viele Jahre lang als Festdame den Verein bei Auftritten mit Marschmusik. Franziska Hofherr musiziert an der Querflöte, war stellvertretende Jugendleiterin und Ausbilderin für Block- und Querflöte und ist für ihre neuen Ideen in der Vereinsarbeit nicht nur im Küchenteam geschätzt. Gewissenhaft versieht Simone Krug (Trompete) seit zwei Jahren das Amt der Schriftführerin, nachdem sie sich zuvor als Notenwartin bewährt hat. Christine Maurer liebt ihr Tenorsaxofon und bringt sich zudem auch als erfahrenste Bedienung in das Vereinsgeschehen ein. Ebenfalls am Saxofon, je nach Bedarf am Es- oder Baritoninstrument, zeigt sich Evelyn Schuhbauer als zuverlässige Musikerin. Bei Marschmusik ist sie heute einer der Festdamen des Vereins. Ebenfalls im Saxofonregister ist Tanja Traub musikalisch zuhause. Sie bringt sich als Ausschussmitglied in die Vereinsarbeit ein, ist hauptverantwortlich für Dekoration und Verpflegung und konnte sogar ihren Ehemann von der Faszination Musik überzeugen. Als Klarinettistin zeigt Daniela Zitterell auch durch ihre Tätigkeit als Kassiererin im Musik- und Förderverein hohes Engagement für den Verein. Alle sieben Damen erhielten als sichtbaren Ausdruck des Danks und der Anerkennung die Ehrennadel in Silber überreicht.

Erste öffentliche Auszeichnung

Über ihre erste öffentliche Auszeichnung in Form der Ehrennadel in Bronze freuten sich Jannik Maas am Es-Saxophon und Ausbilder in der Jugendarbeit, Michael Schmid, Ausbilder im Rhythmusunterricht und mehrere Jahre Schlagzeuger beim Musikverein Tiefenbach, sowie Manuel Marquart, der mit großer Ruhe sein Flügelhorn zum Klingen bringt, und Karolin Werkmann als erster Stimme an der Querflöte, Ausbilderin, Notenwartin und Mitglied der Kreisjugendkapelle.

Für jeweils zehn Jahre Tätigkeit im Ehrenamt erhielten Corina Rehm und Gustav Traub die Fördermedaille in Bronze. Corina Rehm war Schriftführerin, Ausbilderin für Saxofonschüler und oft die gute Seele in der Vorstandschaft. Gustav Traub ist seit zehn Jahren zweiter Vorsitzender des Vereins, für Altmaterialsammlungen und Elektronik beim Verein zuständig, repräsentiert den Verein bei auswärtigen Terminen und bringt sich auch noch bei den Uttenweiler Freizeitmusikanten ein.