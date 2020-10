Fast 37 000 Besucher im Naturfreibad

Trotz Corona hat Uttenweiler seine Naturfreibad geöffnet. Nun mit Ende der Badesaison wurde im Gemeinderat in Uttenweiler eine erste Bilanz gezogen: „Ich bin sehr zufrieden mit der Freibad-Saison“, sagte Bürgermeister Werner Binder. Denn trotz der Einschränkungen fanden in diesem Jahr 36 700 Besucher den Weg ins Bad.

Damit sind die Gästezahlen im Jahr 2020 trotz der besonderen Corona-Umstände nur um rund 2300 hinter den Zahlen von 2019 zurückgeblieben. Damals suchten 39 000 Besucher Abkühlung im Uttenweiler Naturbad. Im heißen Sommer von 2018 waren die Zahlen allerdings deutlich höher. Damals wurden 50 000 Gäste im Bad gezählt.

Positiv vermerkte Binder in der Sitzung den Zuwachs bei den Wohnmobilisten, die in Uttenweiler Station gemacht haben. 2019 kamen 135 Wohnmobile, in diesem Sommer waren es bereits 309. Auch hier zeige sich der Trend, dass in Coronazeiten vermehrt in Deutschland Urlaub gemacht werde.

Binder äußerte sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf. Die Gemeinde habe ein Hygienekonzept aufgestellt, das im Großen und Ganzen eingehalten worden sei. Meist habe es reibungslos funktioniert.

Dennoch muss sich die Kommune auf ein deutliches Minus in dieser Saison einstellen. Die Einnahmen lagen bei rund 62 000 Euro. Die Ausgaben stehen zwar noch nicht fest, aber im Jahr zuvor lagen sie bei über 100 000 Euro. Von daher ist mit einem Defizit von 40 000 Euro und mehr zu rechnen.