Fasnet die ist schön....

Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Uta falteten in den letzten Tagen fleißig bunte Dekorationen. Damit machten sie sich auf den Weg in das Rathaus Uttenweiler. Hier schmückten sie voller Freude den Fasnetsbaum und brachten dadurch Fasnetstimmung in das Haus.