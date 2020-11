Keinen Erfolg hatte ein falscher Polizist, als er am Donnerstag gegen 16 Uhr mit einem 46-Jährigen aus Uttenweiler telefoniert. An diesem Tag kam es in der Großregion zu mehreren solchen Anrufen. Auch eine Seniorin aus Neufra ließ sich nicht hereinlegen.

Die Polizei rät in solchen Fällen, niemals persönliche Informationen weiterzugeben oder Geld für einen vermeintlichen Gewinn auszubezahlen. Stattdessen sollte man das Gespräch beenden und einfach auflegen und sich dann an die Polizei wenden. Auf den Polizeidienststellen gibt es weitere Tipps.