Fair, gleichmäßig, transparent

„Ein Gemeinschaftsleben in einer Gemeinde ist ohne die Vereine nicht denkbar“: Diesen schönen Worten möchte die Gemeinde Uttenweiler nun auch Taten folgen lassen. Um die Vereine der Gemeinde zu stärken, haben Gemeinderat und Verwaltung Richtlinien zur Vereinsförderung ausgearbeitet. In einem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss hat das Gremium am Montagabend die Richtlinien bestätigt, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Die Vereine hat die Gemeinde Uttenweiler freilich auch schon früher finanziell unterstützt. Bislang hätten dazu aber feste Kriterien gefehlt, um die Förderung einheitlich zu bemessen, so Bürgermeister Werner Binder. „Uns ist es wichtig, alle Vereine gleich zu betrachten.“

Mehr als ein halbes Jahr lang hätten Gemeinderat und Verwaltung an den Richtlinien „herumgetüftelt“ und sie mehrmals im Gremium vorberaten, blickte Binder zurück. Keine leichte Aufgabe, denn die Richtlinien sollen „eine gleichmäßige, gerechte und überschaubare Förderung“ gewährleisten. „Zum einen soll die Förderung die Aufgabenstellung, den Arbeitsumfang und die Leistung der Vereine berücksichtigen“, so die Verwaltung. „Zum anderen soll die Förderung so gestaltet sein, dass sie transparent ist und alle Fördertatbestände erfasst.“ Grundsätzlich sollen die Vereine damit besser wegkommen als mit der bisherigen Förderpraxis, verspricht Binder: „Wir werden alle Vereine künftig mit mehr Geld unterstützen.“

So möchte die Gemeinde die Vereine künftig mit mindestens 100 Euro im Jahr unterstützen. Diese jährliche Förderung bildet eine von drei Säulen, auf denen sich die Förderrichtlinien gründen. Maßgeblich für den jährlichen Förderbetrag ist die Anzahl der Mitglieder, die damit jedes Jahr an die Verwaltung übermittelt werden müssen. Pro aktivem Mitglied erhält der Verein 1,50 Euro und, da ein Schwerpunkt der Förderung in der Jugendarbeit liegt, acht Euro für jedes Mitglied unter 18 Jahren.

Als zweite Säule sieht die Gemeinde Zuschüsse und Zuwendungen für bestimmte Anschaffungen und Anlässe vor. Hier können Vereine etwa mit einer Unterstützung von 20 Prozent der Anschaffungskosten rechnen. Auch für sportliche Erfolge, Vereinsjubiläen oder die Teilnahme an Wertungsspielen können Vereine einen Zuschuss beantragen. Bei Zunftmeisterempfängen erhalten die närrischen Gastgeber 500 Euro aus der Gemeindekasse. Und nach wie vor möchte die Gemeinde zudem für die Krieger- und Soldatenkameradschaft Uttenweiler das Mittagessen am Bastianitag für rund 1000 Euro ausrichten. „Das ist eine alte Tradition, die soll aufrecht erhalten werden“, begründet Binder die Entscheidung. Für Kriegerkameradschaften der Gemeinde sollen auch die Kosten für TÜV und Versicherung der Kanonen übernommen werden. Jeder Verein kann außerdem einmal im Jahr eine gemeindeeigene Halle gratis für eine Veranstaltung nutzen; Vereine mit eigenen Gebäuden erhalten stattdessen eine finanzielle Unterstützung.

Die Förderung von Baumaßnahmen und Grunderwerb stellt die dritte Säule der Vereinsförderung in Uttenweiler dar. Für Instandsetzungsarbeiten in bestehenden, vereinseigenen Gebäuden bei Eigenleistungen übernimmt die Gemeinde bis zu 60 Prozent der Materialkosten; bei Fremdvergabe an Firmen sind 20 Prozent der Lohnkosten förderfähig; und bei Investitionen an Außenanlagen unterstützt die Gemeinde den Verein mit bis zu 20 Prozent der Material- oder Rechnungskosten. Setzt der Verein gemeindeeigene Gebäude in Eigenleistung instand, übernimmt die Gemeinde 80 Prozent der Materialkosten; für eine Fremdvergabe an Firmen beträgt der Zuschuss 50 Prozent der Lohnkosten und für Investitionen in Außenanlagen 20 Prozent der Material- oder Rechnungskosten.

Für die Vereinsförderung möchte die Gemeinde künftig im Haushaltsplan Mittel bereit stellen, ihre Höhe richtet sich aber nach der jeweiligen finanziellen Situation. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung bestehe nicht, so Binder: „Letztlich hält immer der Gemeinderat die Hand drauf.“ Die Gemeinderäte hätten zudem die Möglichkeit, die Richtlinien bei Bedarf nachzujustieren, wandte sich der Bürgermeister an das Gremium. Als nächster Schritt möchte die Gemeinde aber nun alle Vereine zu einem Gesprächsabend einzuladen, um über die Förderrichtlinien zu informieren.